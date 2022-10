Lali Espósito reflexionó sobre el amor libre: "Nadie tiene derecho a exigirte una definición"

Más allá de ser noticia por sus trabajos como actriz y cantante, Lali Espósito acaparó la atención de la prensa por sus valiosas declaraciones y por sus profundos puntos de vista sobre diferentes aspectos de la vida.

En esta oportunidad, Lali reflexionó sobre el amor libre, sin etiquetas, luego de declarar en Nadie Dice Nada que se siente atraída tanto por hombres como mujeres.

Más sobre este tema El cantante español Rels B habló del romance con Lali Espósito

"Nadie tiene derecho a exigirte una definición. Es como cuando quieren obligarte a 'salir del clóset'. Nadie puede decirte a vos cómo vivir tu vida ni que te tengas que definir", dijo Lali en nota con el medio español RTVE, Playz trends, haciendo que sus palabras se viralicen y se conviertan en un TikTok masivamente visto.

Y continuó: "Aparte, esto es súper personal, creo que la vida es re cíclica. Yo voy evolucionando según mi edad, según las vivencias que tuve. No soy la misma que hace un año atrás".

"Nadie tiene derecho a exigirte una definición. Es como cuando quieren obligarte a 'salir del clóset'. Nadie puede decirte a vos cómo vivir tu vida ni que te tengas que definir". G-plus

"La definición lo que hace es darte una tranquilidad. Como decir 'yo tengo una pareja, estoy tranquila'. 'Soy monógama, estoy tranquilísima'. Porque se supone que ya tengo un compañero, me relajo", agregó la artista.

"Necesitamos tranquilidad para pasar por la vida porque si no es mucha información. Y estar vivo es datita, es difícil", reflexionó Lali.

"Cuando no hay definición parece que hay disturbio, ¿no? Y lo que hay es diversidad. Y es gente que hace lo que quiere en cada momento de su vida. Punto", concluyó Lali Espósito, con claridad y contundencia.

"La definición lo que hace es darte una tranquilidad. Y necesitamos tranquilidad para pasar por la vida porque si no es mucha información... Estar vivo es datita, es difícil". G-plus

LALI ESPÓSITO HABLÓ DE SU SEXUALIDAD Y DE LOS PREJUICIOS

A principios de septiembre, Lali Espósito le dio una profunda nota a Nicolás Occhiato, en su programa Nadie Dice Nada, y habló sin eufemismos sobre su sexualidad, temática que aborda artísticamente en sus canciones, como N5 y 2 son 3.

Más sobre este tema Lali Espósito cortó una botella y armó un fernet con cola en la TV de España

"Mis experiencias reales del último tiempo me hicieron dar cuenta de mis propias hipocresías, conmigo misma. Me mentía un montón, no aceptaba un montón de cosas que me gustaban, que quería", dijo la artista.

"Por ejemplo, que me gustaban las minas, o que tenía como una dualidad, como que siempre separaba esto de que me gustaba una chica, pero me ponía de novia con chabones", afirmó Lali.

Consiente del alcance de sus palabras, la actriz y cantante destacó: "No tengo por qué contarle a la gente todo lo que me pasa, pero en los últimos años me di cuenta de que, por lo menos en mi música, yo necesitaba ser más franca y sentía que hay un público que necesita representación que no tenía una canción como 2 son 3".