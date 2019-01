Juntas son furor. Talentosas, seguidas por millones de fans alrededor del mundo y de las más carismáticas del mundo de la música. Definitivamente Lali Espósito y Thalía estaban destinadas a interpretar un tema juntas... ¡que ya de que hablar!

Desde Nueva York, donde lanzaron su flamante hit Lindo pero bruto, las artistas fueron indagadas por el eje de la canción: "¿Alguna vez salieron con un "lindo pero bruto" en sus vidas?", preguntó el conductor del programa Despierta américa.

Lali Espósito: "¿Si salí con un 'lindo pero bruto'? Yo contesto. ¡Sí, claro, yo sí!". G-plus

La primera en tomar la palabra fue Thalía: "Esa pregunta o se hace, cariño. La lista es así de larga", contestó, entre risas. A lo que Lali decidió ir por más: "Yo contesto. ¡Sí, claro, yo sí!", confesó.

En ese momento, la presentadora felicitó a mexicana por su matrimonio con Tommy Mottola: "Te casaste con un lindo e inteligente", observó. A lo que la entrevistada no escatimó en halagos para su gram amor: "La verdad es que eso a Tomás no le queda el saco para nada. Me saqué la lotería y el también se la súper sacó... la lotería. Y creo que Lali también".

Finalmente, la cantante argentina también quiso remarcar que Santiago Mocorrea no es ejemplo del tema para nada: "Tengo a mi novio que es súper lindo y súper inteligente. Así que no se siente tocado por esta canción. Él se ríe y se divierte".

¿Clarito?