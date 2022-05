Lali Espósito y Justina Bustos publicaron una foto a los besos: la borraron a los pocos minutos

Tras romperla como co conductora de los Premios Platinos, y tras finalizar con las grabaciones de la nueva temporada de Sky Rojo, Lali Espósito regresó a Argentina, donde se rencontró con su amiga Justina Bustos.

La cantante publicó una fotografía a los besos con la flamante protagonista de ATAV 2, y ella la siguió, aunque luego, como suelen hacer cada vez que comparten imágenes juntas, la borraron sin dejar registros de su encuentro, como si se tratara de un extraño ritual.

De todas maneras, no faltó quién conservó capturas del bello momento y por eso la foto se viralizó en las redes sociales durante la noche entre los seguidores de ambas, que comparten una amistad que las unió más que nunca en España.

LA BELLA HISTORIA DE AMISTAD DE LALI ESPÓSITO Y JUSTINA BUSTOS

A fines de 2020 Lali y Justina se encontraron en España donde la primera estaba filmando la primera temporada de Sky Rojo, y la segunda regresaba de una dura experiencia tras estar internada por covid durante 33 días en la isla Mauricio, en África oriental.

“Un día la llamo por teléfono y le digo Lali ‘estoy destruida, creo que me va a hacer muy bien tomarme un café con vos y que me des un poco de fuerza’. Así fue, me voy a su casa y empezamos a charlar, le cuento mi experiencia y me dice ‘Justina vos no podés estar sola hoy, te quedás acá’”, relató Bustos en Perros de la calle.

Esto llevó a que le preguntaran a Lali si tenía una relación con Justina, a quien quiso besar en un vivo que estaban haciendo en la calle. “Verdadero. Estamos enamoradas... ¿No, Jus?”, respondió Lali, pícara como siempre.