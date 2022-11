Lali Espósito explicó por qué elige seguir viviendo en Argentina y dividió las aguas: "Tengo quejas como todes"

Lali Espósito se ha trasformado en una estrella de nivel internacional que mientras emprende una gira por los principales escenarios de Argentina recorre medio planeta para grabar una miniserie para algunas de las principales plataformas de streaming.

Sin embargo, la jurado de La Voz Argentina reveló por qué sigue manteniendo su residencia en Argentina, donde la semana pasada estrenó El fin del amor, su nueva serie, y en una entrevista con Tatiana Schapiro reveló las causas de su elección.

"Yo elijo vivir en la Argentina, y te lo digo con muchísimo respeto, porque soy una privilegiada en este país. Trabajo de lo que quiero. Gano mi plata. Puedo ayudar a mi familia. Me doy los lujos que a veces da vergüenza te diría, que no porque me lo gano", señaló en Teleshow.

"Y con ese privilegio en un país que tiene un montón de conflictos como este trato de hacer lo que pueda para colaborar desde el arte, la música, las series. No le llenas la panza a la gente con esto, pero desde mi lugar puedo hacer cosas que te cambian la realidad un ratito y eso es recontra copado", agregó.

"Y repito, elijo vivir en este país que tengo un montón de quejas para hacer como todes, pero también tengo un montón de cosas para decir de por qué vivo acá. Yo viví un tiempo en España que es maravilloso, pero no te cambio Argentina”, explicó la autora de N5.

“Tenemos cosas de m… sí, pero cosas que no hay en otro lado. Y yo hoy elijo abrazar esas cosas y estar en mi país, aportar en mi país. Yo sigo confiando en este país y hago las cosas bien en mi país porque yo soy de acá. Me parece lindo eso", reflexionó.

Las explicaciones de Lali dividieron las aguas en las redes sociales, y por eso sus fans acérrimos cerraron filas alrededor de la cantante. : "Como siempre, genia y grosa Lali", "Por eso es la reina", "Lali es todo lo que está bien", fueron algunos de sus comentarios.

Los detractores, optaron por hacer foco en la situación económica de la cantante y en su lenguaje inclusivo. "Si ganara como vos, reina, también me quedaría", “Básicamente porque sos millonaria y famosa", "Es fácil hablar al p…, pasa más tiempo en el exterior que en Argentina, cuando está exige privilegios", se pudo leer en el posteo de Teleshow en Twitter.

