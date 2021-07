Lali Espósito, desolada tras perder a la hija de Miguel Ángel Cherutti en La Voz Argentina: "¡No me rompas el corazón, Bianca!"

Bianca, la hija de Miguel Ángel Cherutti tuvo su oportunidad en La Voz Argentina donde logró cautivar al jurado con su increíble performance de la canción Hot stuff que hizo famosa Donna Summer. Pero a la hora de elegir entre Mau y Ricky y Lali Espósito, la participante no dio muchas vueltas y le rompió el corazón a la cantante, que quedó desolada en su sillón.

“Si tengo que ir por los géneros que más escucho, me puedo ir con Mau y Ricky o con Lali que son los más cercanos a mi edad”, había adelantado Bianca antes de subir al escenario. La primera en tocar el botón rojo fue Lali, pero enseguida la siguieron los hijos de Ricardo Montaner y la participante se vio en una encrucijada por demás difícil, aunque eso fuera lo que quería desde un principio.

“Gracias a los cuatro por darme la posibilidad, estoy muy contenta, muy emocionada. No voy a llorar. Son tres monstruos y quiero que sepan que era uno de ustedes dos lo que yo quería que se den vuelta y lo logré, no por desmerecer el trabajo de La Sole y de Ricardo”, dijo Bianca mientras Lali y La Sole hacían bromas sobre el 1,76 mts de altura que dijo medir la participante. “Me gustan mucho Mau y Ricky y Lali. Hay una realidad y es que Lali es nuestra, me encanta y te admiro muchísimo...”, comenzó a decir Cherutti, antes de que Lali se diera cuenta de qué seguía a continuación.

“Pero… ¡No, no! ¡Por Dios! ¡No me rompas el corazón, Bianca!”, llegó a decir la cantante antes de escuchar las obvias palanbras de la joven de 25 años. “Pero me voy con Mau y Ricky”, dijo la hija de Miguel Ángel Cherutti mientras los dos hijos de Ricardo Montaner subían al escenario para entregarle su chaqueta y le prometían “hacer cosas increíbles”