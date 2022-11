Lali Espósito, a corazón abierto, sobre la posibilidad de ser mamá en un futuro: "No sé si voy a tener hijos"

Además de ser famosa por sus increíbles shows, el talento que le imprime a sus conocidas canciones y el trabajo que hace en cada proyecto que encara, Lali Espósito no duda en mostrar su costado más íntimo.

Y en una profunda nota que dio a Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez, la artista se sinceró sobre la posibilidad de tener hijos en un futuro: “No sé si voy a tener hijos, no se sabe, supongo, veremos la vida”.

Por otro lado, Lali habló de la lucha contra el cáncer de mama que lleva adelante su madre, María José Riera: “Mi vieja es una campeona heavy, heavy. Más allá de su lucha puntual con el cáncer de mama, ella nos ha demostrado siempre una garra”.

“Ha salido a ganarse el pan de la forma que podía. Lo que soy es gracias a mi madre, mi linaje femenino es muy power”, agregó, la entrevistada, a corazón abierto, destacando lo que significa su mamá en su vida.

Y cerró: “La gente que trabaja conmigo está en línea conmigo, con lo que pienso, con lo que me interpela. Mi equipo banca que pueda desarrollarme como ser social y artista. Podría hacer tantas series básicas y canciones aburridas, pero no puedo. Hacer cosas que le caigan bien a todos no me hace feliz, me gusta hacer cosas que hagan pensar al espectador y a la espectadora”.

CHINA SUÁREZ FUE A VER UN SHOW DE LALI ESPÓSITO EN URUGUAY Y TERMINARON A LOS BESOS EN EL ESCENARIO

En su viaje a Uruguay, donde estuvo instalada un tiempo para rodar una película con Joaquín Furriel, Eugenia “la China” Suárez no quiso desaprovechar el show que brindó su amiga, Lali Espósito, en Montevideo y fue a disfrutarlo acompañada de sus hijos.

Desde allí, la actriz y cantante compartió varias historias de su estadía en el recital donde no escatimó en halagos para Lali: “Inspiración, amor, talento, fuerza, perseverancia, trabajo, admiración, amistad, infancia, familia”, describió Eugenia en un video que subió a Instagram Stories.

“Enorme. Ella es la ídola que quiero para mis hijos el día de hoy y de mañana. Lali, Majo Riera, las amo”, agregó, la mamá de Rufina, Magnolia y Amancio, a quienes se los pudo ver también disfrutando de las canciones de la artista.