Con lágrimas en los ojos, Pampita se sinceró en Los 8 escalones de los 3 millones: "Me la paso llorando"

Las historias de resiliencia con las que llegan los concursantes de Los 8 escalones de los 3 millones consiguen que Pampita, como a millones de televidentes, se conmuevan. La animadora confesó que está a flor de piel.

“Disfruto de la emoción de cada una. Me hiciste llorar a mí también. En este programa lloro mucho, no sé qué me está pasando. Todos los días estoy con una lágrima sostenida”, se sinceró.

“Pampita, ¿llorás?”, indagó Guido Kaczka, sorprendido. “Sí, sí. La maternidad, el programa y todo hace que me la pase llorando”, contó en el ciclo de preguntas y respuestas, con los ojos vidriosos.

PAMPITA SE EMOCIONÓ EN LOS 8 ESCALONES DE LOS 3 MILLONES

“Vos sos sensible”, destacó el conductor del programa que comparten con Nicole Neumann.

“Sí, mucho. Para bien o para mal”, dijo, risueña.

“Muy mucho. Es emocionante ver lo que saben. Aprendo con ustedes y lo disfruto”, concluyó.