L-Gante y Tamara Báez se mostraron juntos en el cumpleaños de Jamaica, en medio de rumores de crisis

En medio de las versiones de crisis que atraviesan a la pareja desde hace semanas, L-Gante y Tamara Báez compartieron la fiesta de cumpleaños de Jamaica en una fiesta multitudinario.

La nena cumplió apenas un año de vida y su madre le organizó un increíble festejo que contó con animadores, juegos, un catering increíble.

Pero sin dudas, lo más llamativo de la jornada fue la aparición de L-Gante, en medio de los rumores de crisis que tanto alimenta Tamara con sus posteos en las redes haciendo explotar sus tarjetas de crédito y posando junto a su abogado.

L-GANTE APARECIÓ EN LA FIESTA DE CUMPLEAÑOS DE JAMAICA EN MEDIO DE LOS RUMORES DE CRISIS CON TAMARA BÁEZ

Lo cierto es que entre los posteos de la propia Tamara se puede ver a la entrada de la nena al cumpleaños a bordo de un automóvil eléctrico de marca en el que se puede leer “La mafilia” como en los vehículos del cantante, que posa a su lado con un sombrero cubriéndole la cara.

Este martes, L-Ganrte le dedicó tiernos posteos a su hija con motivo del cumpleaños. "Feliz primer añito. Desde que me enteré de tu llegada hasta el día de hoy, no he frenado, no me ha vencido la mala vibra ni tampoco bajaré los brazos", escribió.

“Papá te brindará todo y te va a tener como a una reina siempre. Te amo mucho mi bebé", agregó en la misma story de Instagram.