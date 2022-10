L-Gante y Tamara Báez llegaron a un acuerdo por su hija Jamaica: así es el régimen de visitas

El vínculo de L-Gante (22) y Tamara Báez (23) continúa tirante a tres meses de la separación de hecho, y el abogado del cantante contó los detalles del trato de los padres de Jamaica (1).

"La relación es nula. Cero", afirmó Alejandro Cipolla en una nota con Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine), quien apuntó que todo estalló "a partir del romance" de Elián con Wanda Nara.

Entonces, el letrado explicó sus consejos al jurado de Canta Conmigo Ahora: "Le dije 'en algún momento van a tener que ponerse de acuerdo, aunque sea para tener un mínimo trato'. Ahora hablan a través del abogado (de Tamara) y la madre de Elián".

Más sobre este tema La reacción de Wanda Nara luego de que Lizy Tagliani asegurara que Icardi estaba disfrazado en ¿Quién es la Máscara?: "Te juro, no sé qué desayunás"

"Ahora es muy reciente, aparte que no es muy recomendable porque ella ya hizo una denuncia penal. Pero más adelante 'no te olvidés que ella va a ser la madre de tu hija y vas tener relación te guste o no'. Yo creo que se va a ir solucionando", concluyó Alejandro Cipolla sobre sus sugerencias a L-Gante respecto de su lazo con Tamara Báez.

CÓMO FUE EL ACUERDO DE VISITAS DE L-GANTE A LA BEBA QUE TIENE CON TAMARA BÁEZ

Por otra parte, Alejandro Cipolla celebró el acuerdo al que arribaron L-Gante y Tamara Báez por el régimen de visitas a Jamaica.

Más sobre este tema Pampito en Ciudad: el análisis de la letra de la canción que L-Gante le dedicó a Wanda Nara

"Estaba re contento. Era un tema desesperante", describió Cipolla al cantante.

Por último, el letrado explicó qué tiempos pasará Jamaica con su papá: "Estaba trabado hasta que Jamaica lo vio en la tele, se puso triste, preguntó por el padre y eso facilitó la negociación. Quedamos los martes y jueves de 12 a 18, y un fin de semana de por medio. Aparte, Año Nuevo lo pasa con L-Gante y Navidad con Tamara Báez".