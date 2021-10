L-Gante se reunió con Alberto Fernández en Olivos: "Que los jóvenes no tengan miedo a la hora de hablar con alguien mayor"

Este fin de semana, L-Gante se reunió con Alberto Fernández en la residencia presidencial de Olivos para dialogar sobre algunos temas de vital importancia para la juventud como el trabajo y la educación. El mandatario compartió un video de diez minutos de duración en su canal de YouTube, en el que se puede ver que en la charla participaron también Fabiola Yañez y la pareja del cantante, Tamara Báez, y la hija de ambos, Jamaica.

Elián Ángel Valenzuela saltó a la fama en julio durante un discurso de Cristina Kirchner, que lo destacó por su correcta utilización de las netbooks del plan Conectar Igualdad, aunque luego el cantante reconoció que compró su unidad debido a que no había terminado el colegio. En la charla con Fernández, L-Gante relató cómo fueron sus experiencias laborales previas al boom de sus videoclips en la red social YouTube, donde cuenta con millones de visitas.

"Que los jóvenes no tengan miedo ni nada raro a la hora de hablar con alguien mayor", desatacó L-Gante tras coincidir con el presidente en la necesidad de convertir los planes sociales en trabajo, y aseguró que es una idea que a él también se le ocurrió en su momento. “Yo tenía esa idea. Planes sociales por planes de trabajo. Yo me pongo a pensar un poco en el futuro, me gustaría que en vez de agarrar una regalía se agarre un trabajo. Lo que ganaste, lo ganaste vos”, agregó el cantante.