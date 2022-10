L-Gante se reconcilió en vivo con su padre y lo invitó a comer un asado a su casa: "Yo le quiero decir a Elián que lo adoro"

Lo que comenzó como una profunda entrevista a Miguel Ángel Prosi, el papá de L-Gante, terminó con un cara a cara entre padre e hijo que sellaría el comienzo de una nueva etapa en sus vidas con reconciliación incluida.

Así se pudo ver en A la tarde, luego de que el músico compartiera sus sensaciones al aire por ver a su papá dando declaraciones: “Para mí lo que está haciendo es una pavada más grande que una casa porque él tiene mi número, mi contacto y lo que está haciendo es ‘farandulear’ (sic). Me hace acordar a ciertas personas dando lástima por ahí”, comenzó diciendo, dejando en claro que no se refería “a ninguna persona en especial”.

Fue entonces que Miguel Ángel tomó la palabra: “Que no haga comentarios de lo que le dicen, que haga comentarios de lo que escucha. Yo le quiero decir que lo adoro. Lo llamé dos veces y no me atendió”.

Miguel Ángel Prosi: "Yo le quiero decir (a Ellián) que lo adoro. Lo llamé dos veces y no me atendió. Seguramente vayamos a comer un asado y le voy a responder lo que quiera saber". G-plus

“Seguramente vayamos a comer un asado y le voy a responder lo que quiera saber, siempre y cuando no se complique con la madre (Claudia Valenzuela). Yo no voy a confrontar con Elián, si soy el papá. Es mi hijo y va a seguir siendo mi hijo siempre me quiera ver o no, me quiera atender o no”, agregó.

L-Gante: "Quizás (su papá) podría ser un buen amigo. Acá siempre estuvieron las puertas abiertas para todos. Vení acá, caé con un costillar y ahí hablamos lo que quieras". G-plus

Por último, el artista plantó bandera blanca con una promesa de reencuentro en el corto plazo: “No tengo curiosidad por preguntar nada, ni interés. No tengo historia ni drama, no estoy enojado con nadie. Quizás podría ser un buen amigo. Acá siempre estuvieron las puertas abiertas para todos. Vení acá, caé con un costillar y ahí hablamos lo que quieras”.

¡Nueva etapa!

Más sobre este tema L-Gante le respondió a su padre biológico con contundencia: "Yo nunca le dije papá a nadie"

EL PADRE DE L-GANTE CONTÓ POR QUÉ SE DISTANCIÓ DE SU HIJO

“Una vez a Elián lo fui a visitar a la casa y estaba la madre con una pareja. En ese momento era la pareja de ella y Elián le dijo ‘papá’. Él ya tendría 4 o 5 años. Le comunico a la madre que me parecía que quería que hiciera el papel de payaso”, contó. “Después se rompió el vínculo con la madre y ella un tiempo me lo llevó a casa en la que yo vivía en Merlo. Después no lo llevó más y se rompió el vínculo”, expresó Miguel Ángel Prosi, según reprodujeron en Socios del Espectáculo.

El padre biológico de L-Gante aseveró que tomó muy mal las declaraciones que tuvo el cumbiero sobre él y la relación que tienen. “Sí, Las escuché. Eso es un tema. Me dio ganas de hablar y yo no soy hablar. Y ese desprecio… No sé cómo dijo si ‘ese hombre’ o ‘ese tipo’. Fue mal, con desprecio. Ahí fue mi enojo”.

“No tienen que hablar de mí, primero porque no tienen nada que hablar y segundo, con ese desprecio. Ahí me di cuenta que la madre me estaba falseando y no lo llamé más y tampoco él me llamó. Eso me hizo sentir mal. Más que ofendido, dolido”, cerró, polémico.