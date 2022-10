L-Gante presentó la canción que le dedicó a Wanda Nara: "Si no te vuelvo a ver, no sé qué voy a hacer"

Tras semanas de rumores, L-Gante presentó este fin de semana el tema que le compuso a Wanda Nara y lo hizo durante una de sus los varios shows que brindó ante el público, y que se viralizó en las últimas horas en las redes sociales.

En LAM, Ángel de Brito mostró la grabación de un seguidor de la performance del músico, que este sábado confesó en La noche de Mirtha Legrand que se había inspirado en la mediática para componer “algunas frases”.

En el video se puede apreciar que la canción contiene material bastante autorreferencial, y trata sobre dos personas que han concluido una relación, y pese al mal sonido de la grabación, se pueden percibir algunas frases que, efectivamente, reflejan algunos pasajes de las vidas de L-Gante y Wanda.

LA CANCIÓN CON LA QUE L-GENTE EXPRESÓ SU AMOR POR WANDA NARA

“No importa la hora porque me prefieres”, “Él no hace nada porque sabe bien que cuando estamos bien le metemos bala”, “Vos sos adictiva como la maría que yo me fumé”, “Supuestamente una amiga”, “Te lo hago sin palabras”, Y “Si no te vuelvo a ver, yo no sé qué voy a hacer”, son algunas de las frases que resaltan.

“Esto debe haber sido el sábado, porque tiene la misma ropa que tenía frente a Luis Ventura”, señaló De Brito, en referencia a la presencia del cantante en el ciclo de América Secretos verdaderos.

“Es la canción porque son las frases con las que ellos vienen jugando en las redes, aunque no las querían spoilear, y en un momento Zaira la grabó en una story de Instagram a Wanda, en la que se escuchaba un poquito, y se la ve a ella decirle ‘No grabes, no grabes’”, dijo Estefi Berardi, que aclaró que la frase “le metemos bala” significa en realidad “le metemos para adelante”.