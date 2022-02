L-Gante lanzó un provocador mensaje tras los allanamientos a sus dos casas: "Manga de gatos"

Los allanamientos que L-Gante sufrió en sus dos domicilios particulares parecen no haber alterado el humor del cantante, que se mostró desafiante en las redes sociales.

"Que la cuenten como quieran", fue el mensaje que el cantante de la Cumbia 420 replicó del stories de su representante.

De fondo sonaba un fragmento de Quieren bajarme, uno de los hits de Damas Gratis: "Quieren bajarme y no saben cómo hacer, porque este pibito no va a correr. Me mirás en la tele, te quierés matar. La envidia te mata me quieres llevar".

Además, reposteó un ácido comentario de un admirador que se quejaba del traro que recibía de parte de la Justicia que "se dedica a hostigar a un joven artista por creerlo vinculado a un gobierno".

Después, L-Gante se sacó una selfie compartiendo una mesa junto a su beba, su novia y su grupo de íntimos para demostrar que estaba bien y tranquilo.

EL PROVOCADOR VIDEO DE L-GANTE DESPUÉS DEL ALLANAMIENTO

Molesto por las repercusiones que tuvieron los allanamientos a sus dos casas, la de General Rodríguez y la del country Banco Provincia, L-Gante subió la apuesta en un video.