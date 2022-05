L-Gante habló de la polémica en el show de Tini Stoessel y aclaró contundente qué pasó

L-Gante habló con Socios del Espectáculo de la polémica en el show de Tini Stoessel luego de que aseguraron que se bajó antes del escenario mientras cantaban juntos y ella habría quedado en shock.

“¿Es verdad o es mentira lo que pasó con Tini en el Show?”, le preguntó el cronista al cantante, quien respondió: “Se habló pero en vano porque nosotros ensayamos”.

“Quizás parece como que me fui cinco segundos antes pero era así, yo me despedí y todo, pasa que no se vio”, agregó el músico de la cumbia 420.

TRAS EL CONFUSO EPISODIO, L-GANTE VOLVERÁ A CANTAR CON TINI STOESSEL

L-Gante reveló a los Socios del Espectáculo que volverá a cantar con Tini Stoessel en el Hipódromo de Palermo el martes por la noche tras protagonizar un confuso episodio en pleno escenario.

“Hoy estoy con Tini. Se me terminaron las vacaciones, ahora a sacar música”, dijo y luego le dejó un mensaje a la actriz: “Tini te mando un abrazo grande y sos una genia, ni bola a los que hablan boludeces”.