L-Gante habló a fondo sobre la particular historia de amor con su novia: “Fuimos y vinimos tantas veces que ya no tenemos aniversario”

L-Gante, uno de los jóvenes cantantes argentinos del momento, habló a fondo sobre la particular historia de amor con su novia Tamara Báez, mamá de su hijo en camino, y reveló que los comienzos de sus relación no fueron fáciles.

"Fuimos y vinimos tantas veces que ya no tenemos aniversario”, contó en Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece) justificándose tras no haber logrado determinar hace cuánto están en pareja.

"Todos los días es un aniversario, vamos a decirlo así", dijo Juana Viale, buena onda, intentando ayudarlo.

Sin embargo, él parece no haber cazado el salvavidas. "Todos los días es un día más", sentenció, tajante.

Antes de cerrar con el tema, el artista reveló que la conoció de adolescente y que al principio ella no le daba bola.

"Era compañera de escuela de un amigo, de mis buenos amigos del barrio. Me gustaba y no me daba atención" G-plus

"Era compañera de escuela de un amigo, de mis buenos amigos del barrio. Me gustaba y no me daba atención. En un momento sí me dio un poco (de bola) y nos juntamos con ella y mi amigo... Nos conocimos, todo, y así fue. Después, me empecé a juntar sin mi amigo", cerró rememorando el inicio de su historia de amor.