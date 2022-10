L-Gante le dio su apoyo a Thiago de Gran Hermano: "Es un pibito que cae bien"

A poco de que comience Gran Hermano 2022, Thiago Medina se convirtió en uno de los participantes favoritos del reality de Telefe. E indagado por el programa, L-Gante sorprendió con sus palabras de apoyo hacia el joven.

“Le quiero mandar un saludo a Thiago. Aguante y que no pierda la cabeza porque veo que es un pibito que cae bien. Que siempre mantenga los pies sobre la tierra porque es como dije hace un rato, a veces te quieren cuando no tenés nada, pero quizás cuando lograste algo ya no te quieren más”, fue el consejo que el cantante le dio al concursante.

Además, el músico reveló en A la tarde cómo hizo él para que no le afecte la fama: “Tratando de ser normal, aunque te digan que no lo sos. A veces siento que alguien se cree más que yo, pero no hay que creérsela. Nadie es mejor que nadie en este mundo, olvídate”.

“Creo que Thiago no sabe que lo están viendo miles y miles de persona. Tendría que concentrarse en aguantar porque lo van a querer provocar. Me siento un poco identificado porque me pasó a mí también”, cerró L-Gante.

EL LLANTO DE THIAGO MEDINA AL COMPARTIR SU FUERTE HISTORIA DE VIDA

De a poco, todos los participantes de Gran Hermano 2022 van abriendo su corazón y compartiendo sus historias de vida. Y en esta oportunidad, fue Thiago Medina –un joven de años- quien no pudo evitar quebrar en llanto al hablar de su familia.

“Somos 10 hermanos: 5 varones y 5 mujeres, pero no vivimos todos juntos; cada uno tiene su pareja. Nosotros vivimos 6 en mi casa, en González Catán que –a pesar de todo- es tranqui con sus días malos. Yo no hago quilombo ni nada de eso. A mí me gusta hacer amigos y no pelear”, comenzó diciendo Thiago en el reality.

En cuanto a cuáles fueron sus últimas ocupaciones, detalló: “Trabajé en el Mercado Central, cargaba y descargaba cosas, atendía y hacía cualquier cosa. También salía a juntar cartón con mi perrito en el carrito de mi hermana”.

Por otro lado, el concursante se emocionó al hablar de sus seres más queridos al ver una foto de ellos: “Ella es mi hermanita más chiquita.. Ellos siempre están presentes. Está es una re oportunidad, una nueva vida para mis hermanos. Me gustaría hacerles una casita linda ”, expresó.

Y cerró, visiblemente movilizado : “Tengo miedo de mañana despertarme y que esto sea un sueño”.