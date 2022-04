Kate Rodríguez, durísima contra Majo Martino en El Debate de El Hotel de los Famosos: "Tiene título de ‘lleva y trae’"

El paso de Kate Rodríguez en El Hotel de los Famosos fue corto, pero memorable. En su breve estadía protagonizó escandalosos cruces con varios de sus compañeros, entre ellos con Majo Martino, a quien apuntó con todo.

“¡Qué mala soy! ¡Y que buenita se ve Majo en la tele!”, lanzó la bailarina, a pura ironía al ver imágenes de la “guerra de almohadones” que terminó en un enfrentamiento con la periodista. “Majo no sabe qué papel tiene en la casa, si es la buena, la mala, la chistosa, la linda”, acotó.

“Tiene un título para llevar y traer”, aseguró la panameña. “Les muestra a todos que es una divina, pero conviviendo no lo es. Es ‘lleva y trae’, arma, desarma, pasa información”, la criticó en el ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

"Buchoneó una estrategia y se lo dijimos en la cara. Dijo ‘yo no fui’. Mami, lo peor que tiene una persona es no hacerse cargo de las cag...". G-plus

KATE RODRÍGUEZ CONTÓ POR QUÉ NO LA QUIERE A MAJO MARTINO EN EL HOTEL DE LOS FAMOSOS

“Buchoneó una estrategia y se lo dijimos en la cara. Dijo ‘yo no fui’. Mami, lo peor que tiene una persona es no hacer cargo de las vainas. Hace cag… y no se hace cargo”, contó la exbailarina de ShowMatch.

También Kate hizo un tremendo mea culpa sobre los motivos de su eliminación del reality. “Yo me equivoqué en no ser hipócrita. Si lo hubiera sido, estaría ahí adentro”, arrojo, filosísima. ¡Palito para todos!