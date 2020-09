Karina La Princesita, tras su llanto, ¿renuncia al Cantando harta de las críticas?: "Si me sigo sintiendo así es porque no es mi lugar"

“Me aguanto el llanto porque en cámara yo no quiero hacer circo. Me parece que tengo una vida bastante jodida que eso es lo que menos quiero. Me quiero mostrar fuerte y bien porque lo soy, pero me pone mal que desde que comienza el programa hasta ahora todo el tiempo me están señalando. Me marcan todo”, lanzó.

"Quizás para el resto de los jurados, que ya lo fueron, no es difícil pero para mí ser jurado también lo es. Me molesta que ellos no lo valoren". G-plus

“Lo que ellos no entienden es que contantentemente se victimizan y dicen ‘es muy difícil estar en esta pista’, ‘es muy dificil ensayar por Zoom y ser participante’. Quizás para el resto de los jurados, que ya lo fueron, no es difícil, pero para mí ser jurado también lo es. Me molesta que ellos no lo valoren, que cada vez que digo que algo no me gusta se vayan a quejar. Me lástima”, señaló, sobre los cuestionamientos que recibe.

"Los participantes me hacen sentir que es mi primera vez en un jurado". G-plus

Así Karina apuntó a otros famosos con los que tuvo cruces. “No solo con Esmeralda, ya venimos con lo de Lucas Spadafora y Lola Latorre en su momento que se tomaron a mal lo que les dije, con Florencia Tesouro, Carmen Barbieri”, enumeró. “A Floppy los tres le dijimos lo mismo, y el resto fue más duro con ella, y me señaló a mí. Lolita mencionó las cosas que le molestaban y era todo lo que los otros le habían dicho. Entonces, creo que me hacen sentir que es mi primera vez en un jurado”, aseguró.

Más sobre este tema Tenso cruce de Karina la Princesita con Esmeralda Mitre: "No iba a poner un 1, pero me harta la falta de respeto"

Sensibilizada, La Princesita ya planteó la posibilidad de abandonar el concurso. “Me cansa un poco y ya me viene cansando un montón”, se sinceró. “Si yo me voy a seguir sintiendo así, yo me preservo. Me quiero sentir bien en el laburo que hago y si los demás sienten que les estoy faltando el respeto, que me parece una burrada lo que dicen, y yo me siento mal por eso, será que no es mi lugar”, finalizó Karina La Princesita. ¿Se baja del Cantando?