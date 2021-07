Karina la Princesita reveló el rol que tuvo el Kun Agüero en los juicios millonarios con sus exmúsicos: "Me ayudó a conocer abogados"

Los últimos días, Karina la Princesita dejó de lado el escudo con el que se protege en las notas periodísticas y rompió en llanto en LAM, tras perder un nuevo juicio millonario.

La artista afronta "5 o 6" litigios legales con exmúsicos que la demandaron al comienzo de su carrera, cuando la cantante trabajaba bajo las directivas de los hermanos Serantoni. "Yo era una chica sola, que nunca supo cuánto salía el show. Las negociaciones se escondían. Las liquidaciones las inventaba un mánager… ¿De qué sociedad me están hablando? Por miedo, me hace el juicio a mí y no a ellos", aseguró Karina, con bronca, en nota con Maite Peñoñori.

En ese marco, la notera puso en escena a Sergio "Kun" Agüero, tras las acusaciones de sus exmúsicos, quienes aseguraron que Karina durante su romance les habría soltado la mano laboralmente para irse a vivir con el futbolista a Europa, en 2014.

"Dicen que en tu momento con el Kun Agüero habías dejado tirados a tus músicos", le comentó Maite, sin rodeos. Pese a la resistencia de la cantante de hablar de su expareja en los medios, La Princesita aclaró con contundencia los tantos, dado que en esa época también se rumoreó que el padre del Kun era su representante.

"Es una boludez. Si quieren nombrarlo y ver qué rol, qué papel cumplió él, me ayudaron a conocer algunos abogados, que me organizaron un poco más el tema. Yo no frené nunca de trabajar, no dejé nunca de vivir en la Argentina", contestó Karina. G-plus

"Es una boludez. Si quieren nombrarlo y ver qué rol, qué papel cumplió él, me ayudaron a conocer algunos abogados, que me organizaron un poco más el tema. Yo no frené nunca de trabajar, no dejé nunca de vivir en la Argentina. El único momento en el que frené fue los meses, que fue lo que tardaron los abogados en negociar, porque a mí me quedaban tres años de contrato por cumplir y preferimos pagar nosotros para rescindir el contrato y poder trabajar tranquilos. Y no lo que le hicieron a Ángela (Leiva), que no la dejaron trabajar por un montón de tiempo, y se tuvo que ir a otro país para poder trabajar tranquila. Pero como yo necesitaba el trabajo, y mis músicos también, pagué una cifra que yo no tenía", explicó Karina, con hastío.

Luego, agregó: "Fenix pagó los 5 millones de pesos que ellos me cobraron y los años siguientes trabajé para pagar la deuda a Fenix. Ese fue el único tiempo en el que yo frené. No fue por irme ni nada. Pero la gente repite las cosas que los títeres dicen en la televisión. Viste que cuando te agarran de punto, te ensucian y después la gente repite. A veces hay muchas verdades, y otras veces hay cosas que no son ciertas".