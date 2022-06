Karina La Princesita reveló por qué tardó en confirmar su separación de Nicolás Furman: "Los problemas no se cuentan en televisión"

Luego de que crecieran los rumores de crisis con Nicolás Furman, noviazgo que había confirmado a comienzos de diciembre de 2020, Karina La Princesita despejó todas las dudas y confirmó que su noviazgo llegó a su fin.

Así lo dio a conocer la propia artista en una nota que le dio a LAM: “Sí, estoy separada. No se lo dije a nadie. La respuesta a ‘¿qué pasó?’ es que es algo muy nuestro, no voy a decir nada. Es algo muy nuestro, como todas las parejas”.

“He aprendido. Una vez, me pasó de contar algo que nada tiene que ver con las parejas, yo estaba mal, de hecho… no sé dónde fue y no importa porque no quiero armar un lío de esto”, agregó, dejando en claro que prefiere mantener los detalles de su intimidad en el ámbito de lo privado.

Y cerró, tajante: “Pero conté algo que estaba mal y me di cuenta que los problemas no se cuentan en televisión porque, cuando uno está mal, tiene que ir al psicólogo o a los amigos. Y a la televisión no porque a veces son un poco crueles, nada compasivos y no tienen empatía. Entonces, mis problemas fuera de las cámaras”.