Karina la Princesita reveló el motivo que desató el grave episodio de violencia de género con su hermano

La madrugada del primer día del 2019 Karina la Princesita Tejeda realizó una transmisión en vivo a través de Instagram en la que mostró cómo su hermano, Ezequiel Tejeda, la increpaba de forma tal que debió ser detenido por la madre de ambos, Mónica. Las imágenes del violento episodio desaparecieron de las redes sociales, pero algunos usuarios que vieron el video guardaron una captura de uno de los instantes más escandalosos y aportaron precisiones sobre el hecho.

Finalmente, la cantante brindó un móvil en vivo a Intrusos y habló de lo sucedido. Desde Carlos Paz, donde se encuentra de temporada con la obra Siddharta, Karina reveló el motivo que desató el episodio de violencia, a las 5 de la madrugada en su casa. Según detalló la artista, todo comenzó horas antes durante la cena de Año Nuevo en el SUM del country de Carlos Paz en el que se instaló Flavio Mendoza.

"Pasé un momento medio incómodo de mi hermano con un compañero. Sentí que le había faltado el respeto. Y no le dije ‘callate la boca’, le dije ‘cerrás el orto’. Y a partir de ahí me dijo ‘ah, te ponés del lado de él’", contó Karina. G-plus

"Lo que me hizo enojar fue que pasó en mi lugar de trabajo. Pasé un momento medio incómodo de él con un compañero. Sentí que lo había incomodado y le había faltado el respeto. Y no le dije ‘callate la boca’, le dije ‘cerrás el orto’. Le dije así, ‘te callás y te vas para Buenos Aires’. Y a partir de ahí me dijo ‘ah, te ponés del lado de él’", explicó Karina, en la entrevista.

Horas antes en Involucrados, Cora Debarbieri había adelantado detalles del origen de la discordia en base a una charla que tuvo con un testigo presencial. “El hermano de Karina estaba totalmente sacado, tenía varias copas de más. Todo se inició en la casa de Flavio por una botella de champán. Un bailarín estaba por destapar una botella y el hermano de Karina comenzó a 'bardearlo'. Ese fue el primer llamado de atención por parte de Karina y se generó un malestar".

"Un bailarín estaba por destapar una botella de champán y el hermano de Karina comenzó a increparlo. Ese fue el primer llamado de atención por parte de Karina", detalló Cora Debarbieri. G-plus

Al final, la periodista concluyó: “Karina decidió festejar e irse rápidamente a su casa porque tenía miedo que otro episodio similar ocurriera en la casa de Flavio, y la incomodaba muchísimo tanto a ella como a su mamá. En la casa, la discusión continuó en términos tan fuertes que en un momento Karina ve a su hija recontra asustada, tapándose la cara y ahí es cuando agarró el teléfono e hizo una transmisión en vivo y se escuchó de fondo ‘¡que todos vean que esto es violencia de género!’. Y antes de comunicarse con el custodio de Flavio Mendoza, ella lo que hizo fue llamar a la Policía, pero no le dieron bola, minimizaron la situación. Nunca mandaron un patrullero ni le preguntaron qué estaba pasando”.