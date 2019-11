Karina La Princesita se peleó con Fernanda Iglesias: "¿Tenés ganas de decirme lo que ayer decías de mí?"

Este año la participación de Karina La Princesita en el Súper Bailando hizo que la cantante saque a la luz su parte más combativa. Cuando dio un móvil en Hay que ver pidió hablar con Fernanda Iglesias en vivo y le pidió explicaciones por tildarla de “mentirosa”, mientras hablaban del altercado que tuvo la participante del certmane de ShowMatch con la cantante Dalila.

“¿Fernanda Iglesias está? Si no estuviera prefiero callar, pero a diferencia de muchos, me gusta hablar cuando la persona está enfrente. Por ahí tenés ganas de decir lo que decías ayer de mí”, empezó, mientras la periodista negaba. “Era de esperarse”, la pinchó. “Hiciste una acusación, dijiste ‘como ella es mentirosa, debe pensar que quizás todos son mentirosos como ella’, y por ahí tenías ganas de decírmelo ya que ahora estoy acá”, la confrontó, mientras Fernanda no se quedó atrás.

“Pienso que a veces decís mentiras”, se sinceró la periodista, molestando a La Princesita, luego de explicar que esa era su conclusión porque trataba con allegados a la cantante. “¿Vos sabés que te pudieron estar mintiendo a vos?”, retrucó Karina y siguió. “Espero que te hagas cargo de lo que dijiste. Me encanta, ¿sabés por qué? Porque ayer dijiste eso y me acusaste de ser mentirosa, ¿y te basas en decir eso en cosas que viste de la televisión? ¿A vos te gustaría que yo diga cosas de vos basándome en la televisión o cosas que me cuentan? ¿O que me anime a acusarte de cosas por lo que me dicen de vos?”.

La discusión continuó y Jose María Listorti intervino, después de que la ex del Polaco le recordó a Fernanda una polémica que tuvo con Andrea Taboada en 2016. “Es como que yo te diga golpeadora o violenta por haberle pegado un cachetazo a una compañera en el piso, por ejemplo, y no lo haría jamás”, lanzó, mientras la panelista se defendía diciendo que se sentía “patoteada” y el conductor salía en defensa de su compañera. “Jamás se lo dirías no, porque se lo estás diciendo”, retrucó, molestando aún más a Karina que clamaba porque no la dejaban defenderse.

“Me encanta que la gente opine, pero más me gusta que lo digan cuando estoy yo, no los que cuando les pregunto me dicen que no dijeron nada. Vine a defenderme de tus acusaciones. Siempre me mandabas mensajes y yo te respondía, me puse a pensar en si es algo personal, el otro día dijiste que era insoportable, capaz me querías decir algo, pero no. No me acuses de mentirosa”, finalizó, en medio un clima tenso.