Karina La Princesita y su íntima confesión sobre su nuevo estilo de vida: "No le estoy dando mucha bola al celular porque quiero calmar mi cabeza y bajar un poco"

Luego de deleitar al público con su voz en un reconocido shopping de Recoleta, Karina La Princesita brindó una íntima nota a LAM donde sorprendió con sus declaraciones al revelar cómo encara su nuevo estilo de vida.

Luego de dejar en claro que no está enojada con el ciclo de América, la artista dio detalles de los motivos que la llevaron a no estar tan pendiente del teléfono: “Viste que hay momentos en los que uno quiere como calmar su cabeza, la mente y todo; entonces no le doy mucha bola al celular. Pero no es con LAM, es con todos”, comenzó diciendo.

En cuanto a sus proyectos laborales, destacó: “Estoy con muchas propuestas de trabajo tanto en televisión como para viajar, cosa que me sorprende un montón, por ejemplo para cantar en Miami. Estoy pasando un año muy lindo. Pero como estoy así como loquita, prefiero bajar y no darle tanta bola al celular”.

"Hay momentos en los que uno quiere como calmar su cabeza, la mente y todo; entonces no le doy mucha bola al celular". G-plus

“Mi mánager se ocupa de todo. Yo tengo el celular más que nada para mi hija (Sol, fruto de su relación con El Polaco) y mi familia que es lo más importante, y ya está”, cerró, firme.