Karina La Princesita habló sin filtros de la posibilidad de volver con El Polaco

Karina la Princesita y El Polaco compartieron una relación amorosa que culminó hace mucho tiempo pero que los convirtió a ambos en padres de Sol, que este año cumplirá 15 años y ya manifestó sus ganas de irse del país para triunfar en el exterior.

Esto tiene muy preocupada a Karina, que lo dejó saber en una entrevista que le hizo Alejandro Castelo para LAM antes de grabar el ciclo del El Polaco. El cantante también se mostró preocupado por el futuro de la nena, aunque adujo que “faltan muchos años para eso”.

Karina expresó que “tal vez lo que él siente es distinto”, y fundamentó que Sol es su única hija, mientras que su ex tiene a Abril y a Alma con Valeria Aquino y Barby Silenzi. “Es distinto si vos te quedaras totalmente solo, pero soy una exagerada con mi pensamiento”, se excusó.

KARINA LA PRINCESITA HABLÓ SOBRE LA POSIBILIDAD DE RECONCILIARSE CON EL POLACO

“Pero si vuelven, eso no pasaría”, lanzó Castrelo, buscando provocar a los ex. “No, es imposible, y ya lo sabemos. Es más, por eso estamos haciendo la nota”, le contestó La Princesita.

“¿Vos volverías con una ex pareja?”, insistió el cronista de LAM con El Polaco, que intentó ensayar una respuesta. “Paremos”, interrumpió Karina, y agregó: “Con Barby te vivís peleando y después volvés. Es ex y volvés”.

“Pero vos ya volviste con ex, ¿o no? Sí, él volvería con ex”, aseveró Karina. “Yo volvería con un ex, y él volvería con una ex. Pero si a lo que vos estás queriendo llegar es a si nosotros, que somos ex, volveríamos, la respuesta es ‘no’”, agregó la cantante, que aseguró que aún ama a Nico Furman.