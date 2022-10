Karina La Princesita descubrió a Yayo Guridi en ¿Quién es la máscara?: "Fue muy malo"

¿Quién es la máscara? se acerca a su fin y por eso las expectativas sobre la identidad secreta de los últimos participantes se ha convertido en una obsesión para los investigadores que, sin embargo, casi no pudieron descubrir a Yayo Guridi, salvo por Karina la Princesita.

El ex VideoMatch se escondió bajo la piel (verde) de Urta, el cíclope, que en la modalidad de este domingo tuvo que hacer dúo con “Pecas, la hamburguesa” para entonar Rezo por vos de Charly García y Luis Alberto Spinetta.

Pese a la distorsión de su voz, los investigadores llegaron a adivinar el acento del cordobés nacido en Villa María y fanático de Belgrano, por lo que tres de ellos se animaron a arriesgar que podría ser Ulises Bueno, la Mole Moli, la Mona Giménez, en tanto que para Karina era el Mono de Kapanga.

Más sobre este tema Jugada pregunta de Karina La Princesita al famoso escondido en ¿Quién es la máscara?: "¿Nosotros tuvimos algo?"

KARINA LA PRINCESITA DESCUBRIÓ A YAYO GURIDI EN ¿QUIÉN ES LA MÁSCARA?

En su segunda pasada, Yayo se animó a canta One de U2, pero ahí ya no pudo eludir el oído de Karina La Princesita, pese a que el resto de sus compañeros no acertaron ni por lejos la verdadera identidad de Urta.

“Voy a cambiar (mi apuesta) porque fue muy malo y nos quiso hacer dudar. Y yo te quiero decir, antes de definir esto, que me encantás, que me hacés matar de risa a mí y a un montón de argentinos. Me hiciste dudar porque cambiaste tu vos, pero es inconfundible que ahí debajo está Yayo y este va a ser mi último cambio”, arriesgó Karina.

La investigadora pudo comprobar minutos después que su suposición era la correcta cuando Natalia Oreiro retiró la cabeza del disfraz y se pudo ver el rostro sonriente del cómico. “Me di unos lujitos de cantar unos temazos de la década del ´80 y de cantar en inglés”, dijo.

“Este disfraz es como un sauna móvil así que te desintoxicás de paso. Me hubiese gustado bailar un poco más con ustedes porque casi no veía. No me enteraba nunca que estaban los cuatro acá", cerró Yayo, en referencia a la poca visibilidad desde el interior del disfraz de Urta.