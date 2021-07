Karina la Princesita chocó a un motociclista: "Pensé que lo había matado, vi cuando se metió abajo del auto"

En los últimos tiempos a Karina la Princesita las cosas no le vienen saliendo tan bien como le gustaría, sobre todo luego de perder una serie de juicios civiles millonarios contra algunos de sus exmúsicos, lo que repercutió de forma categórica en su estado de ánimo. Y esa mala racha casi se prolonga de forma trágica el viernes por la noche, cuando chocó contra un motociclista.

Instantes antes de salir a la pista de La Academia, la participante había comentado su siniestro vial en una nota con Los Ángeles de la Mañana: "Estoy medio rara. Llegué acá y choqué a dos cuadras. Digo, no me va a creer nadie...ya estoy meada por no sé quién, ¿viste? Me agarró un ataque y dije 'lo mate', porque lo vi justo cuando se metió abajo del auto".

Un tanto afectada tras el incidente, la cantante comentó: "Justo uno de los directores de acá, pasó y me vió. Porque yo ya digo que a mí nadie me va creer con todo lo que me viene pasando. Pero bueno, son etapas que por más que uno flaquee hay que ponerle el pecho y ya".

Luego, Maite Peñoñori aclaró que el choque de Karina la Princesita fue en las inmediaciones de los Estudios Baires de Don Torcuato: "En realidad fue dos cuadras antes, dónde está la salida de Panamericana. Hay una salida un poco confusa, ella me dice que ella no vio a la moto y la chocó, se la llevó puesta".

Una desgracia con suerte para el motociclista.