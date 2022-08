Karina La Princesita aclaró sus dichos sobre el enojo de Sol con El Polaco en su fiesta de 15

La semana pasada, Karina La Princesita sorprendió al contar que su hija, Sol Cwirkaluk, se había enojado con El Polaco en su fiesta de 15 años por no cumplir con un especial pedido. La adolescente le pidió a su papá que no cante en su cumpleaños porque ella era la protagonista de la noche y él no cumplió.

Lejos de pasar inadvertidas las palabras de la cantante de cumbia en Cortá por Lozano, su sincericidio se convirtió en noticia y Karina terminó aclarando sus propios dichos.

"Sol tuvo sus 15, hermosos, pero se habló de que ella se molestó con El Polaco, porque cantó. Vos lo dijiste. ¿Estuvo todo bien después?", le consultó la notera de Socios del Espectáculo a La Princesita.

"Fue un chiste mío. Yo no voy a contar nada que sea realmente en serio, sobre algo personal. Nunca". G-plus

Despejando cualquier conflicto, Karina aclaró: "Fue un chiste mío. Yo no voy a contar nada que sea realmente en serio, sobre algo personal. Nunca. Siempre hago chistes. No fue nada grave. Al contrario, salió hermoso".

KARINA LA PRINCESITA SIN GANAS DE ENAMORARSE

Dos meses atrás, Karina La Princesita confirmó a la prensa su separación de Nicolás Furman. Sin embargo, la presencia del músico y profesor en el cumpleaños de 15 de la hija de la cantante encendió el rumor de reconciliación, que los propios protagonistas se ocuparon de apagarlo.

"Estoy sola, disfrutando. Estoy muy tranquila y bien, que es lo importante", le dijo La Princesita a la notera de Socios del Espectáculo.

Atenta a su respuesta, la cronista le retrucó: "¿Estás con ganas de enamorarte?". Y Karina fue categórica en su respuesta: "No, no. Aparte siempre nos preguntan '¿están en pareja?'. Lo más importante es si uno está bien o si uno está mal. Estoy bien, y eso es lo importante".