Karina Mazzocco enfureció con un entrevistado: "¡Momentito; te pido que respetes nuestra línea editorial!"

Las repercusiones del testimonio de Mavys Álvares, la cubana que estuvo con Diego Maradona cuando apena tenía 16 años, generaron un tremendo revuelo y puso el foco sobre la trata de personas y el tráfico sexual infantil. Para analizar el tema, en A la tarde hicieron un móvil con Javier Ceriani, pero el periodista se excedió en sus conceptos y Karina Mazzocco lo frenó en seco furiosa: "Momentito, Javier ¡Te pido que por favor respetes nuestra línea editorial!".

Todo comenzó cuando Ceriani, instalado en Miami, comentó: "Tu producción tiene un video que no van a poder mostrar porque es totalmente asqueroso. Dije acá que el gobierno cubano tenía grabado a Coppola y Maradona".

Perpleja, la conductora escuchó en silencio mientras el invitado exclamó: "Tu productor tiene un video en donde uno de los periodistas de Miami criticó al gobierno y le sacaron un video de él poniéndose un consolador en la cola, y eso está circulando en las redes sociales. Así trabaja el gobierno cubano".

"Nosotros sabemos y elegimos qué y cómo mostrar y contar esta realidad". G-plus

Ahí, el tono de sorpresa de Mazzocco pasó al de alarma: "Javier, me parece que no corresponde en este horario, no queremos ahondar. La verdad que no. Ya está Javier".

"Entiendo, peor tienen que entender la crueldad y violencia con que trabaja la isla", insistió Ceriani.

Al final, Karina Mazzocco elevó el tono para poner a Javier Ceriani en su lugar, sin dejarlo que la interrumpa: "Te banco en todo, pero si ves que la producción no pone ese material al aire y tampoco… ¡Momentito, Javier! Si tampoco lo decimos ni lo contamos, te pido que por favor respetes nuestra línea editorial. Porque nosotros sabemos y elegimos qué y cómo mostrar y contar esta realidad".