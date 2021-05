Karina Jelinek reveló cuál es la famosa a la que menos se banca: "Silvina Luna me terminó echando de su casa"

La última invitada a Flor de equipo fue Karina Jelinek quien se sometió al Intragable, el juego en el que los famosos responden preguntas incómodas o sino son “penalizados” siendo obligados a comer mezclas imposibles de alimentos. Así la modelo terminó contando que Silvina Luna es la celebrity a la que menos soporta.

“Más allá de las peleas mediáticas, ¿cuál es la famosa a la que menos te bancás o no tenés piel?”, preguntó Florencia Peña y Karina fue súper sincera. “Recientemente, cuando hice Divina comida, con Silvina Luna. Perdón, Silvina”, aseguró, recordando el ciclo que terminó con una polémica entre ambas.

“Yo fui a la casa de ella, porque íbamos a la casa de cada uno para cocinar, y cuando colgué la cartera, le rompí un cuadro sin querer. La cartera era muy pesada, tiró el perchero y cayó sobre el cuadro. Me terminó echando de su casa”, contó, con una sonrisa.

“Yo le pedí disculpas, porque fue mi culpa. Me dijo ‘bolu…, está todo bien’, pero se enojó. Después hablamos y quedó todo bien. Ella fue la última conocida con la que me pelée”, reconoció la modelo, aunque dijo que no quedaron rencores. “Ya se habrá olvidado de eso porque ella es muy namasté. Yo no estoy enojada, ni mucho menos”, finalizó Karina Jelinek, sobre el conflicto que tuvo con Silvina Luna. ¡Lo que pasó, pasó!