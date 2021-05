Karina Jelinek respondió súper sincera qué eliminaría de las búsquedas de Google sobre su vida: "Borraría cuando me casé"

Karina Jelinek se sinceró sobre Leonardo Fariña y confesó que le gustaría que borraran de las búsquedas de Google su vínculo. La modelo admitió que quisisera que eliminaran que estuvo casada con el empresario. “Borraría cuando me casé, esa parte”, dijo en Flor de equipo.

Luego, la modelo hizo una reflexión acerca de su pasado: “Solo eso, después no me molesta más nada porque hice todo casi bien. Igual hoy en día, gracias a esa experiencia soy lo que soy y tengo esa fortaleza como mujer. Me hizo daño pero me hizo crecer como mujer. Fue todo un proceso personal, pasaron ya 10 años”.

En medio de la divertida charla con Flor Peña, Karina recordó que también le gustaría que quitaran de Google una pelea con una amiga suya, en un reconocido boliche de Buenos Aires: “Salió en todos lados. Fue en broma, estábamos un poco empinadas. Al otro día amanecimos y nos dijimos: amiga no nos vamos a pelear nunca más. Nos abrazamos”.

Cabe recordar que Jelinek se casó con Fariña en abril del 2011 en el Tattersal de Palermo. Al evento asistieron alrededor de 360 personas y se caracterizó por ser una ceremonia emotiva que contó con la bendición de un pastor. Sin embargo, en el 2013 se separaron tras protagonizar fuertes rumores de crisis y ella lo anunció desde sus redes sociales con un simple “Se terminó”.