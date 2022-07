Karina Iavícoli sorprendió al aire a Dani La Chepi con su fuerte crítica sobre su ex Javier Cordone: "Al señor le gustó la cámara"

A cuatro meses y medio de confirmar su separación de Javier Cordone, Dani La Chepi le dio un móvil a Socios del Espectáculo sin imaginar que Karina Iavícoli alzaría su voz para criticar durísimo su ex.

"A Dani la amo, pero al señor le gusto la cámara. Lo voy a comparar con el ex de Lizy Tagliani, Alturria. La famosa es Dani, y al señor le gustó un poco la cámara", dijo sin anestesia la panelista.

Y La Chepi reaccionó con humor: "Sos tremenda, Karina". Y agregó: "No está mal que te guste la cámara. Duramos dos años y medio. Para mí es un montón. Pandemia en el medio. Todo fue muy intenso… Yo me separé enamorada".

DANI LA CHEPI EXPLICÓ POR QUÉ NO LE VA EL TOUCH AND GO

En mayo, Dani pasó por La Puta Ama, el programa que conduce Flor Peña, sostuvo su soltería y fundamentó con precisión por qué no le gusta el "touch and go".

"Estoy en nada. Nunca en mi vida fui del touch and go. Ni soy de la red social", comentó la actriz.

"Yo soy demisexual. Son las personas que necesitan de una conexión con la otra persona para llegar al acto sexual. Yo te tengo que admirar por algo. Te tengo que conocer, ser amiga. Y después intercambiamos fluidos", detalló La Chepi.