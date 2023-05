Karina Iavícoli piropeó a Michel Brown de Pasión de Gavilanes en pleno vivo: "La vida es una sola"

Mientras en Intrusos entrevistaban por zoom a Michel Brown, protagonista de la exitosa ficción Pasión de Gavilanes, Karina Iavícoli aprovechó la oportunidad para piropearlo en pleno vivo.

“Michel, ¿cómo estás? ¡Qué lindo ver un rostro tan lindo en pantalla!”, le dijo la panelista al actor argentino que interpretó a Franco Reyes en la telenovela e impactó a todos en el estudio.

“La vida es una sola, hay que decir las cosas”, comentó entonces entre risas Karina mientras Michel se sumaba al intercambio con risas y sus compañeros le reclamaron: “Nunca nos dijiste eso a nosotros”.

MICHEL BROWN CONTÓ QUÉ FUE LO MÁS DIFÍCIL DE EMPEZAR DE CERO EN MÉXICO COMO ACTOR

Michel Brown contó en diálogo con Intrusos qué fue lo más difícil de empezar de cero en México como actor: “El camino no es nada fácil, me vine a los 19 años a buscarme la vida”.

“El camino fue sumamente sinuoso, yo venía de hacer televisión y trabajar y acá me tocó empezar de cero, limar el acento. En ese momento en México no se podía trabajar si no tenías acento mexicano”, reveló el actor.