Karina Iavícoli, picante con Evelyn Von Brocke y su salida de Intrusos: "Me pareció muy infantil lo que hizo"

La renuncia de Evelyn Von Brocke de Intrusos se convirtió en tema de un informe de Los Ángeles de la Mañana en el que Ángel de BrIto afirmó que la panelista, que estaba muy celosa de sus colegas, decidió dar un paso al costado cuando le explicaron que no le renovarían contrato.

"Lo que me cuentan del canal es que su contrato terminaba a fin de año y que los productores del ciclo le dijeron que no iba a continuar en el 2022. Ella agarró y se fue. También me cuentan que estaba muy celosa de la participación de sus compañeras", señaló De Brito.

En Mitre Live, Karina Iavícoli calificó como “rara” la salida de su excompañera. “Yo estaba ayer a la tarde en la calle, y tenemos un grupo de WhatsApp de las chicas de Intrusos, en el que hablamos de cosas de mujeres. Evelyn salió del grupo. ¿Qué pasó? Nada, no dijo nada”, le contó a Juan Etchegoyen.

Más sobre este tema Evelyn Von Brocke renunció a Intrusos en medio de un escándalo: "Sentía destrato y ninguneo"

KARINA IAVÍCOLI SE MOSTRÓ SORPRENDIDA POR LA RENUNCIA DE EVELYN A INTRUSOS

“Eso me sorprendió. Nos empezamos a escribir entre nosotros y ninguna sabía nada. Y me entero que ella tenía un viaje porque sus hijos viven en el exterior. Y también me entero de que se iba a ir de viaje pero que finalizaba su contrato de trabajo y decidió adelantar este viaje y que por eso se iba ayer”, agregó.

“Lo raro es que estuvo espléndida todo el programa, jamás nos avisó que se iba; y hoy me entero, porque salió en LAM, donde vi un informe con todas las peleas que ella fue teniendo en ese programa”, dijo Karina.

“Leí que dio a entender que la había pasado mal, y esa es la parte en la que no entiendo nada. Cuando yo entré, porque soy nueva en el programa, la vi fantástica. Ella estaba contenta y decía que era un lugar donde estaba súper cómoda. Yo nunca vi nada sobre lo que ella hace referencia que se sintió mal”, explicó Iavícoli.

Más sobre este tema Rodrigo Lussich y Adrián Pallares hablaron de la sorpresiva renuncia de Evelyn von Brocke: "Nos hubiera gustado despedirnos de otra manera"

KARINA IAVÍCOLI REVELÓ QUE LE CREE A DE BRITO SOBRE LA RENUNCIA DE EVELYN A INTRUSOS

“Y lo escuché a Ángel contar hoy que ella anotaba los planos de cada una, cuánto habló tal, cuánto poncharon a la otra, y le creo a Ángel”, señaló la panelista. “Yo laburo desde hace 25 años, y nunca escuché algo así de una compañera, si es que esto fue así, y por eso te digo que le creo a Ángel lo que contó de que fue a la gerencia a decir que tal o cual habló más o menos”, agregó.

“La verdad, me parece de una infantilidad absoluta, pero más me llama la atención de que se fue del grupo, que no dijo nada y que esté dando a entender cosas que no pasaron porque yo siempre vi que la súper consideraban, que siempre la escuchaban. (…) Si ella tiene esa percepción porque estaba en otro programa”, concluyó Karina Iavícoli sobre la renuncia de Evelyn Von Brocke a Intrusos.