Letal definición de Karina Iavícoli al ver el cumpleaños de Wanda Nara: "Es pura ostentación, es de un alma vacía"

Karina Iavícoli habló sin filtros de Wanda Nara y su festejo de cumpleaños tras su llegada a la Argentina. En Intrusos, la panelista fue durísima al referirse a la esposa de Mauro Icardi y la torta que le prepararon para esta celebración.

“Es pura ostentación, no hace falta lo de la cartera. Está todo bien, pero me suena como que está tan vacía, me parece que es mucho. Es re triste la torta chicos, es de un alma tan vacía, ¿es lo único que te sostiene en la vida?”, expresó indignada.

Luego, Iavícoli explicó por qué considera vacía la temática del pastel: “Que hagan una torta de una cartera me parece que es lo único a lo que ella le da valor o la sostiene, hasta hubiese sido más lindo una foto de los hijos”.

MARCELA BAÑOS ANALIZÓ A WANDA NARA TRAS SU LLEGADA AL PAÍS

Marcela Baños fue muy crítica al referirse a Wanda Nara y su festejo de cumpleaños en Argentina después del escándalo con la China Suárez por Mauro Icardi: “Después del año que tuvo, uno se la imagina triste”.

“Te imaginas que la vas a ver más acongojada o para adentro pero es como que sigue todo igual. Hubiera hecho algo más chiquito, más íntimo”, finalizó la panelista en la emisión de América.