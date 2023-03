Karina Iavícoli destrozó a Wanda Nara antes de su debut en MasterChef: "No tiene dos dedos de frente"

Karina Iavícoli sorprendió con su durísima opinión sobre Wanda Nara, a quien juzgó antes de que salga al ruedo al frente de la conducción de MasterChef, programa de Telefe que debuta el lunes 20.

"Ella tiene que demostrar cómo es (como conductora) sola. Y no hay edición que la salve. Esto no es para tirarla a menos, porque para criticarla bien criticada, primero te vamos a ver cuando empieces. El martes te destruimos. Pero me parece que ahora todo depende de ella", anticipó la penalista, que no esperó hasta el martes para criticarla.

KARINA IAVÍCOLO FUE LAPIDARIA CON WANDA NARA

“Lo que a mí me molesta son los paracaidistas. En este caso, Wanda lo es. Aunque Telefe la elige. Y es un poco injusto”, argumentó Karina Iavícoli, sin piedad.

"Si ella no tuviese la guita de Mauro, que la acompañó, hoy no estaría conduciendo un programa ni siendo Wanda Nara". G-plus

Y continuó en el mismo tono: “Ella no tiene dos dedos de frente. No. Como para decir 'yo no estoy preparada para esto'. Y yo la conozco desde que empezó, desde el calzoncillo de Maradona”.

“Ella le quiere hacer creer a la gente que cualquiera que empezó bien de abajo puede, y eso es mentira. Eso le pasa a una en un millón”, continuó la panelista de América.

Y finalizó con todo: "Ella se casó con un millonario, Mauro Icardi. Si ella no tuviese la guita de Mauro, que la acompañó, hoy no estaría conduciendo un programa ni siendo Wanda Nara".