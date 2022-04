Karina Iavícoli descolocó al exguardaespaldas de Wanda Nara con una pregunta al hueso: "¿Lo hiciste con ella?"

Karina Iavícoli aprovechó la presencia del exguardaespaldas de Wanda Nara, Agustín Longueira, en Socios del Espectáculo para hacerle una pregunta al hueso, directa y sin filtros, tras los rumores de extrema cercanía con la esposa de Mauro Icardi cuando trabajó con ella.

"¿Qué te pasan, Longa? Estás raro", le preguntó la panelista al hombre de seguridad, al percibirlo corto de palabras y serio.

"Estoy nervioso", le respondió Longueira, sin ocultar la incomodidad y sin imaginar que Iavícoli lo arrinconaría con una pregunta súper íntima.

"¿Lo hiciste con Wanda?", le preguntó Iavícoli. Y el guardaespaldas respondió, picante: "No, me hubiera encantado porque es una hermosa mujer". G-plus

"¿Nervioso porque estás midiendo las palabras en lo que estás tratando de contar? ¿Lo hiciste con Wanda?", expresó Karina. Y el guardaespaldas respondió en el mismo tono, picante: "No, me hubiera encantado porque es una hermosa mujer. Pero no".

Sin poder creer la pregunta de su compañera ni la respuesta del excustodio de Wanda Nara, Paula Varela acotó: "Pero qué zarpado, decir eso".

EL GUARDAESPALDAS DE WANDA NARA REVELÓ SI MAURO ICARDI LO DESPIDIÓ POR CELOS

Invitado a Socios del Espectáculo (lunes a viernes, 11 horas, por eltrece), el hombre de seguridad reveló si dejó de trabajar con Wanda por los supuestos celos de Icardi.

"¿A vos te echó Mauro Icardi porque creyó que tenías demasiada cercanía a Wanda?", le preguntó Rodrigo Lussich a Longueira.

Con contundencia, el guardaespaldas desmintió la versión: "No, no fue por eso. Él no me echó. Se terminó el contrato". La inmediata desvinculación laboral de Agustín Longueira se produjo cuando Icardi arribó a Buenos Aires para pasar las Fiestas en familia.