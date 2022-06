Karina Iavícoli cruzó sin filtros a Sabrina Carballo: "No sé si sos tan buena como te estás vendiendo"

Sabrina Carballo, la última eliminada en El Hotel de los Famosos, fue a Socios del Espectáculo a hablar de su experiencia en el reality y protagonizó un picante cara a cara con Karina Iavícoli, quien si filtros le dijo de todo.

Todo comenzó cuando la actriz manifestó haberse sentida traicionada por El Chanchi, quien fue su pareja en la vida real, y la panelista puso en duda sus buenas intenciones dentro del juego, tras haber criticado duro a Locho Loccisano, uno de sus compañeros de programa.

TREMENDO IDA Y VUELTA ENTRE KARINA IAVÍCOLI Y SABRINA CARBALLO

Sabrina Carballo: -Maxi (El Chanchi) jugó. Yo fui a un trabajo. No me gusta hacer estrategias. Mi única estrategia fue quedarme con los que mejor me llevaba... Pero no soy competitiva. En los juegos me costaba competir con mis compañeros...

Karina Iavícoli: -Ay, no sé si sos tan buena como te estás vendiendo.

Carballo: -No, yo no dije que era buena...

Iavícoli: -No te creo.

Carballo: -Mi problema es que no tengo filtro.

Iavícoli: -No te termino de sacar la ficha. Si vas a un reality y te ponés a jugar es porque sos competitiva. Si no, no hubieses entrado.

Carballo: -Yo entré porque era un laburo. Estaba buena la producción. Yo era antireality, pero económicamente era redituable...

Iavícoli: -¿Por qué la gente habla pestes? De vos me dicen 'espero que le quites la mascaritas a esa… mosquita muerta, que se hace la buena'. Yo no pienso lo de mosquita muerta. Te hacés la buena y bien que lo trataste mal a Locho.

Carballo: -Matilda (Blanco) me dijo mosquita muerta. Ella me cae bien. Pero de golpe, un día, me dice 'no me toques'. Y me dijo 'mosquita muerta'. Y habíamos estado charlando rebien. Después ella me dijo que me lo había dicho en chiste.