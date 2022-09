Karina Iavícoli cruzó sin filtros a Barby Silenzi por su relación con El Polaco: "¿Por qué no pueden tener un vínculo sano?"

El hecho de que el Polaco no afirmara que Barby Silenzi es el amor de su vida desencadenó en un rumor de separación, y Karina Iavícoli fue al hueso con la bailarina por la relación que mantiene con el padre de Abril Cirkaluk (2).

"A mí me hace ruido cuando hablan con tanta liviandad que son re tóxicos, y se ríen. Hablando de lo de Wanda Nara, y vos te hiciste cargo y no está bueno eso. Vos sos inteligente. ¿Por qué no pueden tener una relación más sana desde el vínculo?", indagó la panelista de Socios del Espectáculos.

Entonces, Barby respondió: "La verdad es que acepto tu opinión, me encanta, pero nosotros no lo vivimos tan serio y traumático".

Más sobre este tema Barby Silenzi, furiosa con el coqueteo del Polaco con Cande Tinelli

Ahí, la periodista insistió: "No me quiero poner traumático, pero para afuera se ve que van, vienen, si él sale y te engaña no importa porque decís que va a volver…".

Y Silenzi replicó firme: "Pasa que hay cosas muy internas, que tampoco todo el mundo sabe ni podemos andar contando que tienen que ver. Pero no se puede contar todo".

Más sobre este tema Barby Silenzi se confiesa luego de que el Polaco no dijo que era el amor de su vida: "Me puse triste y lloré"

En ese punto, Luli Fernández argumentó que como padres de una nena de dos años, la relación con el Polaco tenía más responsabilidades, y Barby Silenzi concluyó: "Por eso tratamos lo más posible de cuidar lo que más podemos nosotros por cómo somos. Los dos somos muy impulsivos. Tratamos de cuidar eso siempre. A veces se puede y a veces, no. Igual, Abril es súper feliz, nunca perdió él vínculo con ninguno de los dos, ni con sus hermanas. Con nadie. Eso va a estar siempre y está".