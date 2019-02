La vida de Agustina Kämpfer (37) cambió por completo con la llegada de Juan, su hijo de un año y tres meses que decidió tener junto a su amigo, Agustín Badaracco (38), un chef argentino que lleva 10 años viviendo en México.

Y si bien padre e hijo mantienen un vínculo a través de videollamadas, cuando Badaracco viaja a la Argentina, su pequeño estalla de alegría. Así quedó reflejado en la dulce postal que compartió la periodista en Instagram.

Agustina Kämpfer y la foto del reencuentro de su hijo con su papá: "Alguien está súper contento con su visita exclusiva #fatherandson (#padreehijo)". G-plus

"Alguien está súper contento con su visita exclusiva #fatherandson (#padreehijo)", tituló Agustina a la foto en la que se lo ve a Agustín alzando a su niño mientras se ríen de forma cómplice. Luego, agregó en respuesta a un comentario de un seguidor: "El amor trasciende cualquier distancia".

Indagada por la posibilidad de formar pareja junto al padre de su pequeño (pese a que hora está felizmente de novia con Carlos Gianella), la expanelista de Incorrectas había explicado los motivos en una nota para la revista Pronto: "Nunca se me cruzó por la cabeza. Entiendo que sea poco habitual, pero es así. No somos pareja, no fuimos pareja y tampoco nunca lo vamos a ser. En la adolescencia tuvimos algo chiquito, pero ni cuenta como pareja, fue una cosa de pendejos. Yo lo elegí para que sea el padre de mi hijo y ya".

Más sobre este tema Agustina Kämpfer contó por qué no estaría pareja con el padre de su hijo: "Nunca se me cruzó por la cabeza"

Por otro lado, en aquella entrevista, Kämpfer había dado detalles de cómo es el contacto diario de Badaracco con el bebé, al vivir en países diferentes: "Agustín se quedó 20 días (en Buenos Aires, cuando el bebé nació) y después se volvió a México. Está por venir ahora a ver a su hijo... En persona hace seis meses que no se ven. Pero por Skype sí, todos los días. Él pasó las fiestas en México porque no pudo venir. Hoy por hoy soy yo el nexo entre ellos; lo trabajo mucho y les hago de intermediaria. Cuando le di la primera papilla, lo llamé a Agustín, le puse la videocámara y él vio cómo su hijo comía sólido por primera vez".

¡Mirá la tierna foto del reencuentro de Agustín Badarraco y Juan, el hijo que tuvo con Agustina Kämpfer!