Kalia de Bake Off apuntó con todo contra MasterChef Celebrity: "Los famosos tienen privilegios"

Kalia, participante de la última edición de Bake Off, criticó a MasterChef Celebrity 3 (Telefe) y dijo que le pareció un "embole". Además, explicó por qué el formato no la entusiasma.

"MasterChef es literalmente un embole, lo vi tres veces y fue un aburrimiento. Yo lo veo a (Damián) Betular como era con nosotros, los participantes de Bake Off sacaron lo mejor de él. No saben ni cocinar, tal vez (Joaquín) Levinton es como más gracioso", expresó, re picante, en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Y diferenció a los participantes de su certamen con los de MasterChef.

"A ver chicos, falta Bake Off en Twitter porque viste que nosotros interactuábamos un montón. Esto que te digo es el pensamiento de todos los participantes, de mis excompañeros. Yo quiero hacer un vivo con todos cuando esté al aire MasterChef", sumó, filosa.

Además, remarcó que no se siente "representada" por los famosos que cocinan.

"Mis compañeros dicen que es un aburrimiento, no interactúan y básicamente lo decimos por Betular porque a los otros jurados no los conocemos. ¿Qué le va a decir a esta gente? La gente común quiere ver el MasterChef de gente común, no nos sentimos representados con esto. Si no fueran famosos, no estarían en MasterChef", añadió.

Antes de despedirse, remarcó que quiere que vuelva Bake Off.

"Me encantaría armar una marcha en la puerta de Telefe para pedir por la vuelta del programa. Yo viajo para Buenos Aires. Estamos hartos de los famosos. Siempre a ellos los tratan distinto. Hay privilegios que ellos tienen y nosotros no", sentenció.