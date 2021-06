Julieta Puente habló a corazón abierto de sus trastornos alimenticios: "Estuve al borde de la internación"

Julieta Puente dejó el humor de lado y habló del duro período que atravesó en el inicio de su carrera debido a los trastornos de alimentación. La participante de La Academia hizo referencia a uno de los momentos más complicados de su vida producto de la anorexia, enfermedad por la que llegó al borde de la internación según reveló en ShowMatch.

“De verdad fueron años muy difíciles para mí. Sé que muchas chicas me siguen y me acompañan en mis cardios por ese motivo, porque están atravesando trastornos de alimentación. Para mí fueron años muy difíciles, llegué al borde la internación y pude renacer”, expresó la periodista en la pista.

"De verdad fueron años muy difíciles para mí. Sé que muchas chicas me siguen y me acompañan en mis cardios por ese motivo, porque están atravesando trastornos de alimentación. Para mi fueron años muy difíciles, llegué al borde la internación y pude renacer". G-plus

Juli dio detalles de cuándo y cómo fue pasar por ese problema en su vida luego de que Marcelo Tinelli se lo consultara. “Mis primeros años acá en Buenos Aires, sí, y yo igual seguía trabajando, seguía luchando. Fueron años complicados, pero siempre intento no dar ese mensaje de la oscuridad sino de que siempre se puede salir adelante”, dijo.

Antes de interpretar a Ricky Maravilla en el reality show, Juli dio un mensaje esperanzador a quienes estén pasando por lo mismo: “Con mucho esfuerzo y con mucho acompañamiento de verdad se puede. Sé que del otro lado, y cada vez más con todo esto de las redes sociales, hay gente que sufre estos trastornos”.

Más sobre este tema Barby Silenzi contó que tiene en la mira a una famosa influencer: "Juli Puente se hizo la linda con El Polaco"

“Por eso yo desde mi lugar trato de acompañarlas para que salgan adelante. Sepan que lo que ven acá en la tele no siempre es así, por eso hoy quise venir así vestida para divertirme. Siempre en mi Instagram estoy con calza y top, por eso quise mostrar que se puede salir adelante, se puede divertir y que no todo es el cuerpo, no todo es la imagen”, finalizó Juli Puente en la emisión de eltrece.