Julieta Prandi reveló escandalosos detalles de su divorcio de Contardi: "En la audiencia nos matamos"

A principio de 2019, Julieta Prandi (38) dio a conocer su separación de Claudio Contardi (51), empresario con quien tuvo dos hijos, Mateo (8) y Rocco (4), en su década de relación.

En pésimos términos con el padre de sus hijos, a quien denunció por violencia familiar, la modelo le dio un móvil a Intrusos sobre el escandaloso cara a cara que mantuvo con Contardi en Tribunales, en la audiencia de divorcio.

"En diciembre, en la audiencia, que nos matamos. El juez, la mediadora y las abogadas nos tenían que silenciar. Yo ante cosas que no son ciertas me vuelvo como loca". G-plus

"La última vez que me lo crucé fue en diciembre, en la audiencia, que nos matamos", dijo Julieta, sin titubeos. Y Marcela Tauro repreguntó: "Cuando discutieron en la audiencia, ¿cuál fue la reacción de él?". Empoderada y con mayor autoestima, Prandi se explayó: "El juez, la mediadora y las abogadas nos tenían que silenciar. Yo ante cosas que no son ciertas me vuelvo como loca. No puedo dar detalles de lo que hablamos en la audiencia, pero cuando alguien te increpa, dice cosas que no son ciertas y te difama... La injusticia y la mentira son cosas que me vuelven loca. Ahí me crespo y me vuelvo loca".

Segura de los pasos a seguir, la modelo agregó: "Hoy me siento empoderada, tengo las riendas de mi vida en mi mano".