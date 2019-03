La noticia de la separación de Julieta Prandi (37) y Claudio Contardi (50) se conoció hace tres semanas, pero la ruptura del matrimonio se produjo casi un año antes. “Con Claudio estamos separados desde marzo de 2018, bajo el mismo techo. Tomé yo de forma unilateral, y en diciembre presenté mi demanda de divorcio también de forma unilateral. Me fui de la casa porque no me parecía seguir bajo el mismo techo transitando un divorcio, sobre todo pensando en los nenes", se confesó la modelo en una nota íntima con Ciudad. Y argumentó: "La decisión tomé yo de forma unilateral, y en diciembre presenté mi demanda de divorcio también de forma unilateral”.

Luego, Prandi agregó detalles de su divorcio controvertido en diálogo con la periodista Nancy Duré: “Hubo diferencias entre los dos, desacuerdos y mentiras”. Instalado el tema, Julieta fue abordada por Gonza Vázquez, notero de Intrusos, en el marco de un evento público y se refirió al escándalo: “Tengo una decisión muy firme de no hacer partícipe a nadie del tema, ni dar entrevistas. Todo lo que pasa dentro de mi familia y lo que fue mi matrimonio es algo privado. Simplemente no funcionó más”.

En cuanto a la definición de la cuota alimentaria que el empresario le debería pasara para mantener a Mateo (8) y Rocco (3), Prandi dejó en claro que sus abogados irán a Tribunales: “Son pasos que si no se acuerdan, se va a la Justicia”. Al final, Julieta Prandi clausuró toda posibilidad de que renazca el amor con Claudio Contardi: “No hay posibilidades de reconciliación”.