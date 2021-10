Julieta Prandi inició una nueva causa contra su ex por retirar a uno de sus hijos sin autorización: "Ella fue a buscarlo al colegio con un patrullero"

El conflictivo divorcio de Julieta Prandi de Claudio Contardi sumó un nuevo capítulo luego de que la modelo iniciara una nueva causa judicial contra su ex luego de que este retirara a uno de sus hijos de su casa sin permiso. En Nosotros a la mañana Carlos Monti y Ariel Wolman explicaron en detalle de qué consta esta nueva embestida legal de la modelo contra el empresario que incluyó un llamado a la policía.

“Este fin de semana hubo un nuevo choque entre Julieta Prandi y Contardi. Unos días antes, la Justicia había resuelto otorgarle el permiso a él de que sus hijos puedan pernoctar, dice la resolución, en su casa o junto a él”, explicó Monti, poniendo luz en el eje del nuevo conflicto. “Al día siguiente, Julieta Prandi presentó con su abogada, Alejandra Bellini, un escrito apelando a esa decisión. Es decir que ella dice ‘que vayan con el padre pero que duerman en casa’”, agregó el panelista.

“¿Qué pasó? Al día siguiente de esta apelación, el señor Contardi fue hasta la casa de Julieta Prandi y retiró a uno de los chicos. La cuestión es que Prandi no estaba enterada de que Contardi se llevaba al nene para pernoctar, y cuando llegó a la casa se enteró a través de la persona que trabaja allí”, agregó Monti.

Más sobre este tema Julieta Prandi comparó a Emanuel Ortega con su exmarido mediante una fuertísima frase: "Ahora estoy con un hombre de verdad" Emanuel Ortega apuntó fuerte contra el ex de Julieta Prandi, Claudio Contardi: "Ninguna mujer debería pasar por lo que pasó ella"

“Teniendo en cuenta todos los antecedentes que hubo y que hay entre ellos, incluso denuncias por violencia y demás, radicó una denuncia penal en Olivos donde cuenta y narra que el padre lo retiró al menos sin permiso (…) y cita en la denuncia palabras, según Julieta, de Contardi muy duras hacia ella”, explicó Monti, siguiendo al pie de la letra el documento que leía.

“Contardi cuando se refiere al retiro del nene le dice a la niñera: ‘Si quiere que se lo devuelva, que me mande a la policía’. Acá tenemos la presentación judicial que hizo Julieta Prandi ante la justicia y ante la policía. Ella llamó a la policía y fue al colegio a retirar a su hijo acompañada de un patrullero, por temor a las represalias, que según ella, propicia el señor Contardi”, agregó Monti.

“Recordemos que Julieta había hecho muchas denuncias, primero porque no los devolvía, porque dormían con una pareja de él en la misma cama, todas cuestiones que fueron contadas en ese momento y que por eso presentó en la Justicia para que los vea pero que no puedan ir con él porque no cumple con lo que dice la Justicia”, señaló por su parte Ariel Wolman.

Más sobre este tema Pampita opinó con firmeza del noviazgo de Julieta Prandi y Emanuel Ortega: "Me encanta que haya llegado el amor a ese corazón maltrecho" Las fotos de la salida de Sabrina Rojas, Tucu López, Julieta Prandi y Emanuel Ortega al teatro: muy enamorados

“Un padre debería poder ir a buscar a sus hijos a la escuela, pero cómo esto está judicializado debería tener respuesta por parte de un juez para que los chicos puedan estar en contacto con el padre, que esté todo bien y no haya cosas raras”, agregó Ariel Wolman sobre el nuevo eje del conflicto entre Julieta Prandi y Claudio Contardi.