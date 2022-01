Julieta Prandi después de que su ex rompiera el silencio: "No vi la nota porque es una persona que me intimidó siempre"

Luego de que Claudio Contardi rompiera el silencio y hablara por primera vez de las fuertes acusaciones que radicó Julieta Prandi en la Justicia, la modelo recogió el guante y respondió en vivo.

“Soy honesta, no quise mirar la nota (que hizo su ex hizo en diálogo con la ONG Infancia Compartida, donde la acusó de ser la responsable de no poder ver a Rocco y Mateo, los hijos que tienen en común)”, comenzó diciendo Prandi en Es por ahí.

Luego, dio detalles de todo lo que le generó el padre de sus niños: “Para mí, no es grato tener que verlo. Es una persona que me intimidó siempre, me hizo pasar un infierno y a la cual, siempre le tuve miedo”.

“Este señor nefasto lo único que hizo fue desacreditarme. Y quiso acreditar con fotos junto a sus hijos una paternidad completamente ausente”, agregó.

Julieta Prandi: "Para mí, no es grato tener que verlo (en referencia a su ex, con quien tiene a sus hijos Rocco y Mateo). Es una persona que me intimidó siempre, me hizo pasar un infierno y a la cual, siempre le tuve miedo". G-plus

Y cerró, tajante: “Yo banco a mis hijos y él no paga absolutamente nada. Creo que todo es un chiste y todo lo que dijo hace agua por todos lados”.