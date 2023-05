Julieta Poggio, Marcos Ginocchio y Nacho Castañares protagonizaron su primera sesión de fotos juntos: "Nunca me divertí tanto"

Julieta Poggio, Marcos Ginocchio y Nacho Castañares, los últimos tres participantes que fueron eliminados de Gran Hermano 2022, siguen cultivando su amistad fuera de la casa más famosa del país.

Por primera vez, los tres finalistas protagonizaron una sesión de fotos juntos. Contenta por haber compartido una jornada de trabajo con su excomapñeros, Juli hizo eco del divertidísimo backstage.

"Nunca me divertí tanto en una producción, los amo", les dedicó Juli a Marcos y Nacho, al pie de las fotos que los muestran posando juntos y por separado, con jugueras, planchitas de pelo y otros elementos.

JULIETA POGGIO CONTÓ POR QUÉ TERMINÓ MAL CON COTI ROMERO Y AGUSTÍN GUARDIS

Acto seguido, Julieta contó que no podría amigarse con Agustín después de lo que él dijo de ella en el reality.

"La verdad que a Agustín no le perdono todo lo que me hizo. No puedo olvidar todos esos clips que vi al salir así que bueno, no me voy a cansar de decirlo porque fue muy feo para mí ver todo eso. Yo le deseo el bien a todos, que tengamos trabajo y que a todos nos vaya bien. Pero caretearla nunca", aclaró, sin filtro.

E hizo una contundente aclaración sobre Coti, con quien no quiere saber más nada. "Con Coti no quedé mal por el caretaje en el juego, sino que también fue por los clips que vi, de cuando todavía éramos amigas", cerró, con claridad.