Julieta Poggio, letal con Coti Romero y Agustín Guardis: "Careta nunca"

Julieta Poggio, contenta por su popularidad tras su paso por Gran Hermano 2022, apuntó muy fuerte contra dos de sus excompañeros, Coti Romero y Agustín Guardis.

Cuando en LAM le preguntaron que opina que Coti vaya al Bailando 2023, Juli respondió incómoda. "La verdad que me pone contenta que todos tengamos trabajo, que cada uno haga lo que le gusta y siga sus sueños. La felicito", sentenció.

"Cortito el mensaje para Coti, hasta ahí. No te la fumas ni un poquito. Me encanta igual, cuando no caretean, a mí me gusta", la felicitó Ángel de Brito. "Careta, nunca", sentenció Juli, remarcando que no tiene intenciones de alimentar su vínculo con Coti y Agustín, con quienes terminó mal tras su paso por la casa.

JULIETA POGGIO CONTÓ POR QUÉ TERMINÓ MAL CON COTI ROMERO Y AGUSTÍN GUARDIS

Acto seguido, Julieta contó que no podría amigarse con Agustín después de lo que él dijo de ella en el reality.

"La verdad que a Agustín no le perdono todo lo que me hizo. No puedo olvidar todos esos clips que vi al salir así que bueno, no me voy a cansar de decirlo porque fue muy feo para mí ver todo eso. Yo le deseo el bien a todos, que tengamos trabajo y que a todos nos vaya bien. Pero caretearla nunca", aclaró, sin filtro.

E hizo una contundente aclaración sobre Coti, con quien no quiere saber más nada. "Con Coti no quedé mal por el caretaje en el juego, sino que también fue por los clips que vi, de cuando todavía éramos amigas", cerró, con claridad.