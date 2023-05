Julieta Poggio, Daniela Celis y Romina Uhrig lanzaron Fit Girls: "Primer proyecto juntas"

Julieta Poggio, Daniela Celis y Romina Uhrig siguen en contacto tras su paso por Gran Hermano 2022. Si bien Romi admitió que su amistad con Juli se debilitó porque ya no se ven tanto como antes, se juntaron con "Pestañela" para darle rienda suelta a su sueño, tener su propio emprendimiento junto a Romina Traetta.

Juli, Dani y Romi se pusieron al frente de "fit girls". ¿En qué consiste? Es su propio canal mediante el cual comparten videos entrenando, rutinas para ponerse en movimiento con el objetivo de inspirar a sus seguidoras.

Muy contentas por su pronto debut, compartieron las primeras imágenes haciendo ejercicio juntas mientras las filmaban. "Qué lindo, nuestro primer proyecto juntas, van a entrenar y se van a divertir mucho con nosotras", expresó Juli, súper ilusionada.

JULIETA POGGIO QUIERE CANTAR COMO LA JOAQUI

Julieta Poggio aseguró que no descarta la posibilidad de lanzarse como cantante. “En los Premios Gardel todo el mundo le preguntaba si va a sacar música”, dijo Flor Vigna.

Entonces, la exparticipante de Gran Hermano 2022 reveló detalles: “Flor me está ayudando con eso, me está tentando mucho la idea, yo estudié canto, siempre hice comedia musical”.

“¿Qué tipo de música te gustaría hacer?”, le preguntaron y Juli respondió: “Me gusta la guaracha, me encanta, me la re sube, un tema de esos que me encanta es Mañosa, de La Joaqui. Igual vamos a ver”.