Julieta Poggio cruzó a Martina en Gran Hermano y lloró: "Me pone de mal humor"

Las dos semanas que Julieta Poggio había compartido con Martina Stewart Usher en Gran Hermano 2022 habían sido conflictivas, y ahora que la segunda eliminada del reality regresó la cosa empeoró.

Es que Martina cantó la canción que Shakira le dedicó a Gerard Piqué acusándolo de infiel, y a Julieta no le cayó nada bien la indirecta.

"Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Es un forr... que la cagó con todas y encima me manda las fotos. Las tengo guardadas en mi celular", tarareó la profesora de educación física.

Ahí, Tomás Holder reaccionó: "Mi compañera de equipo (Julieta) sabe que estás mintiendo, ¿o no, Juli?".

"No sé nada", zanjó Julieta Poggio furiosa.

LA CRISIS DE LLANTO DE JULIETA POGGIO TRAS PELEARSE CON MARTINA STEWART

Horas después, Julieta Poggio se puso a llorar desconsolada por las certeras chicanas de Martina Stewart Usher para desestabilizarla.

"Me cansa todo el tiempo cómo habla. Todo el tiempo me pone de mal humor. Me frustra".