Julieta Poggio confirmó que no estará en el Bailando 2023 y reveló su nuevo proyecto laboral

Julieta Poggio confirmó que no estará en el Bailando 2023 en su visita a Biri Biri, el programa de streaming de Julieta Puente, y reveló su nuevo proyecto laboral.

“¿Hay posibilidad para el Bailando?”, le preguntaron a la exparticipante de Gran Hermano 2022, quien respondió: “Este año no, pero no pierdo la fe de que en algún momento sí”.

Luego, la modelo habló acerca de lo que sí hará: “Voy a hacer un programa de streaming con Nacho, la Tora y Daniela, se va a llamar Fuera de Joda y va a ir de lunes a jueves a las siete de la tarde”.

“También voy a hacer teatro con José María Muscari, Coqueluche, y hay reuniones muy lindas para otras cosas”, agregó la joven sobre otros trabajos en los que estará próximamente.

JULIETA POGGIO ASEGURÓ QUE NO DESCARTA LANZARSE COMO CANTANTE

Julieta Poggio aseguró en Biri Biri que no descarta la posibilidad de lanzarse como cantante. “En los Premios Gardel todo el mundo le preguntaba si va a sacar música”, dijo Flor Vigna.

Entonces, la exparticipante de Gran Hermano 2022 reveló detalles: “Flor me está ayudando con eso, me está tentando mucho la idea, yo estudié canto, siempre hice comedia musical”.

“¿Qué tipo de música te gustaría hacer?”, le preguntaron desde República Z y Juli respondió: “Me gusta la guaracha, me encanta, me la re sube, un tema de esos que me encanta es Mañosa, de La Joaqui. Igual vamos a ver”.